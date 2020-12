மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரசில் இருந்த கும்பலால் சரத்பவார் பிரதமர் ஆக இருந்த வாய்ப்பு 2 முறை பறிபோனது; பிரபுல் பட்டேல் சாடல் + "||" + SarathPowar's Prime Minister opportunity ripped away twice by Congress; Prabuil Patel Chatal

காங்கிரசில் இருந்த கும்பலால் சரத்பவார் பிரதமர் ஆக இருந்த வாய்ப்பு 2 முறை பறிபோனது; பிரபுல் பட்டேல் சாடல்