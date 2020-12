மாவட்ட செய்திகள்

சோழவரத்தில், என்ஜினீயரிங் கல்லூரி மாணவர் கொலை - வழிப்பறி கும்பலை சேர்ந்த 8 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + In Cholavaram, Engineering college student killed - Belonging to the septic gang Police netting for 8 people

சோழவரத்தில், என்ஜினீயரிங் கல்லூரி மாணவர் கொலை - வழிப்பறி கும்பலை சேர்ந்த 8 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு