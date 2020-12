மாவட்ட செய்திகள்

கார்த்திகை மாத சனி பிரதோஷத்தையொட்டி, சதுரகிரியில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Sami darshan by thousands of devotees in Sathuragiri on the eve of Sani in the month of Karthikai

கார்த்திகை மாத சனி பிரதோஷத்தையொட்டி, சதுரகிரியில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்