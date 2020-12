மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டையில், அறுவடைக்கு தயாரான ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர் தண்ணீரில் மூழ்கி சேதம் - விவசாயிகள் கண்ணீர் + "||" + Thousands of acres of paddy fields in Uthukottai damaged by floods - Farmers in tears

ஊத்துக்கோட்டையில், அறுவடைக்கு தயாரான ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர் தண்ணீரில் மூழ்கி சேதம் - விவசாயிகள் கண்ணீர்