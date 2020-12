மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தபால் அலுவலகத்தை காவிரி உரிமை மீட்பு குழுவினர் முற்றுகையிட்டனர் + "||" + The Cauvery Rights Redemption Committee besieged the post office demanding the repeal of agricultural laws

வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தபால் அலுவலகத்தை காவிரி உரிமை மீட்பு குழுவினர் முற்றுகையிட்டனர்