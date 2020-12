மாவட்ட செய்திகள்

அணைக்கட்டு அருகே கல்தூண்கள் ஏற்றி வந்த லாரி கவிழ்ந்து 3 தொழிலாளர்கள் பலி + "||" + Near Anaikkattu The stones were loaded The truck overturned 3 workers killed

