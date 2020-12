மாவட்ட செய்திகள்

விரிஞ்சிபுரம் மார்கபந்தீஸ்வரர் கோவிலில் கடைஞாயிறு விழா; கட்டுப்பாடுகளை மீறி பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + Kadainayiru ceremony at Virginjipuram Markabandhiswarar temple; Darshan of devotees violating the rules

விரிஞ்சிபுரம் மார்கபந்தீஸ்வரர் கோவிலில் கடைஞாயிறு விழா; கட்டுப்பாடுகளை மீறி பக்தர்கள் தரிசனம்