மாவட்ட செய்திகள்

போக்குவரத்து ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம்: கர்நாடகத்தில் 3-வது நாளாக பஸ்கள் ஓடாததால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Transport workers strike: Public suffers as buses fail to run for 3rd day in Karnataka

போக்குவரத்து ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம்: கர்நாடகத்தில் 3-வது நாளாக பஸ்கள் ஓடாததால் பொதுமக்கள் அவதி