மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் 2-ம் நிலை காவலர்களுக்கான எழுத்துத்தேர்வை 12,162 பேர் எழுதினர் 1,523 பேர் பங்கேற்கவில்லை + "||" + In Tanjore district 12,162 people wrote the written test for 2nd level police and 1,523 did not participate.

