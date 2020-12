மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரம் அருகே பயங்கரம்: தலையில் கல்லைப்போட்டு தொழிலாளி கொடூரக்கொலை; மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Terror near Pavoorchatram: Worker brutally stoned to death; Blogging for mystery people

பாவூர்சத்திரம் அருகே பயங்கரம்: தலையில் கல்லைப்போட்டு தொழிலாளி கொடூரக்கொலை; மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு