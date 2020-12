மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் கடற்கரை பகுதிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், தனுஷ்கோடிக்கு மட்டும் தொடர்ந்து தடை நீடிப்பு + "||" + With the opening of coastal areas across Tamil Nadu, the ban will continue only for Dhanushkodi

தமிழகம் முழுவதும் கடற்கரை பகுதிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில், தனுஷ்கோடிக்கு மட்டும் தொடர்ந்து தடை நீடிப்பு