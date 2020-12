மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்த போராட்டம் வாபஸ் 4 நாட்களுக்கு பிறகு பஸ்கள் ஓடத்தொடங்கின + "||" + Government of Karnataka Of transport staff The strike was called off After 4 days Buses started running

