மாவட்ட செய்திகள்

விண்வெளி ராக்கெட்டுகளை உருவாக்கியதில் முக்கிய பங்கு ஆற்றியவர்; விஞ்ஞானி ரோத்தம் நரசிம்மா மரணம்; பிரதமர் மோடி, முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா இரங்கல் + "||" + Played a key role in the development of space rockets; Death of scientist Rotham Narasimha; Prime Minister Modi, Chief-Minister Eduyurappa condolences

விண்வெளி ராக்கெட்டுகளை உருவாக்கியதில் முக்கிய பங்கு ஆற்றியவர்; விஞ்ஞானி ரோத்தம் நரசிம்மா மரணம்; பிரதமர் மோடி, முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா இரங்கல்