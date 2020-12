மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக மேல்-சபையில் கடும் அமளி; துணைத்தலைவரை குண்டுகட்டாக தூக்கி வெளியேற்றினர்; பா.ஜனதா-காங். உறுப்பினர்கள் மோதல் + "||" + Severe amalgamation in the Karnataka Upper-House; The vice-president was bombed out; BJP-Cong Conflict of members

கர்நாடக மேல்-சபையில் கடும் அமளி; துணைத்தலைவரை குண்டுகட்டாக தூக்கி வெளியேற்றினர்; பா.ஜனதா-காங். உறுப்பினர்கள் மோதல்