மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கம்புணரி பகுதியில், விளைந்த நெல்மணிகளை பறவைகளிடம் இருந்து காப்பாற்ற புதிய யுக்தி; காற்றில் அசையும் தார்ப்பாய் குடில்கள் அமைப்பு + "||" + In the Singampunari area, a new tactic to save the resulting pearls from birds; Airborne tarpaulin huts system

சிங்கம்புணரி பகுதியில், விளைந்த நெல்மணிகளை பறவைகளிடம் இருந்து காப்பாற்ற புதிய யுக்தி; காற்றில் அசையும் தார்ப்பாய் குடில்கள் அமைப்பு