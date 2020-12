மாவட்ட செய்திகள்

உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்ளும் முருகன் வேலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதி; உடல் மெலிந்து சோர்வாக காணப்பட்டார் + "||" + Murugan admitted to Vellore Government Hospital on fast Murugan looked thin and tired

உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்ளும் முருகன் வேலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதி; உடல் மெலிந்து சோர்வாக காணப்பட்டார்