மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் பாதிக்கப்பட்ட தொகுப்பு வீடுகளுக்கு பதில் கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித்தரக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration to build concrete houses in response to rain-affected set houses

மழையால் பாதிக்கப்பட்ட தொகுப்பு வீடுகளுக்கு பதில் கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித்தரக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்