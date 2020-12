மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு உதவி உபகரணங்கள் - கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + In Tirupathur, assistive devices for the disabled - provided by the Collector

திருப்பத்தூரில், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு உதவி உபகரணங்கள் - கலெக்டர் வழங்கினார்