மாவட்ட செய்திகள்

நர்சிடம் நகையை பறித்து விட்டு தப்பி ஓடிய சிறுவன் உள்பட 2 பேரை விரட்டி பிடித்த போலீஸ்காரர் - வேடசந்தூர் அருகே சினிமா பாணியில் நடந்த சம்பவம் + "||" + Narcissus snatches the necklace and leaves Policeman chases 2, including fleeing boy - Cinema style incident near Vedasandur

நர்சிடம் நகையை பறித்து விட்டு தப்பி ஓடிய சிறுவன் உள்பட 2 பேரை விரட்டி பிடித்த போலீஸ்காரர் - வேடசந்தூர் அருகே சினிமா பாணியில் நடந்த சம்பவம்