மாவட்ட செய்திகள்

தேனி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு 2-வது நாளாக விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம் - 96 பேர் கைது + "||" + Theni Collector's Office on the 2nd day of the farmers' waiting protest - 96 people arrested

தேனி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு 2-வது நாளாக விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம் - 96 பேர் கைது