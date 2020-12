மாவட்ட செய்திகள்

நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் எதிரொலி மேலவை தலைவர் பிரதாப்சந்திரஷெட்டி ராஜினாமா செய்ய முடிவு - சித்தராமையா எதிர்ப்பு + "||" + Resolution without confidence Chairman of the Upper House Pratap Chandrashetty decides to resign Chidramaiah protest

நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் எதிரொலி மேலவை தலைவர் பிரதாப்சந்திரஷெட்டி ராஜினாமா செய்ய முடிவு - சித்தராமையா எதிர்ப்பு