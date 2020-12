மாவட்ட செய்திகள்

பட்டப்படிப்பில் 2 வகையான பாடப்பிரிவுகளை படித்தவருக்கு, ஆசிரியர் பணி வழங்க மறுத்த உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை; காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் விளக்கம் அளிக்கவும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Order refusing to offer a teaching job to a person who has studied 2 types of courses at graduation; Madurai High Court order to provide explanation Kamaraj University

பட்டப்படிப்பில் 2 வகையான பாடப்பிரிவுகளை படித்தவருக்கு, ஆசிரியர் பணி வழங்க மறுத்த உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை; காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் விளக்கம் அளிக்கவும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு