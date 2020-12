மாவட்ட செய்திகள்

உசிலம்பட்டி-ஆண்டிப்பட்டி இடையே, 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் ரெயிலை இயக்கி சோதனை + "||" + Between Usilampatti and Andipatti, the train tested at a speed of 110 km

உசிலம்பட்டி-ஆண்டிப்பட்டி இடையே, 110 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் ரெயிலை இயக்கி சோதனை