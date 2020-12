மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் பலத்த மழை; சாலைகளில் தேங்கிய வெள்ளம் பாகூர் பகுதியில் 200 வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்தது + "||" + Heavy rain in Puduvai Flooding on roads 200 houses were flooded in Bagoor area

