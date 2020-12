மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் திருட்டு போன 115 செல்போன்கள் உரியவர்களிடம் ஒப்படைப்பு போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. பிரவீன்குமார் அபிநபு வழங்கினார் + "||" + Police hand over 115 stolen mobile phones to Kumari police DIG Presented by Praveen Kumar Abhinav

குமரியில் திருட்டு போன 115 செல்போன்கள் உரியவர்களிடம் ஒப்படைப்பு போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. பிரவீன்குமார் அபிநபு வழங்கினார்