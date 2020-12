மாவட்ட செய்திகள்

கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் 27-ந் தேதி முதல் லாரிகள் வேலைநிறுத்தம் சங்க மாநில தலைவர் குமாரசாமி பேட்டி + "||" + If the demands are not met, the lorries will go on strike from the 27th

கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் 27-ந் தேதி முதல் லாரிகள் வேலைநிறுத்தம் சங்க மாநில தலைவர் குமாரசாமி பேட்டி