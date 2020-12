மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரியில் 3-வது நாளாக விவசாயிகள் கூட்டமைப்பினர் காத்திருக்கும் போராட்டம் - 65 பேர் கைது + "||" + On the 3rd day in Dharmapuri Farmers Coalition Waiting Struggle - 65 Arrested

