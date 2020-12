மாவட்ட செய்திகள்

எடப்பாடி பழனிசாமியை மீண்டும் முதல்-அமைச்சராக்க தேர்தல் பணியாற்ற வேண்டும் - தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பேச்சு + "||" + Edappadi Palanisamy should be re-elected as First Minister - At a meeting of union executives Minister SB.Velumani speech

எடப்பாடி பழனிசாமியை மீண்டும் முதல்-அமைச்சராக்க தேர்தல் பணியாற்ற வேண்டும் - தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பேச்சு