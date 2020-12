மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் அருகே குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்கும் விதமாக 15 கண்காணிப்பு கேமராக்கள்; போலீஸ் சூப்பிரண்டு தொடங்கி வைத்தார்