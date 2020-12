மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர்கள் வலையில் சிக்கிய ஆளில்லா விமானம் போலீசில் ஒப்படைத்தனர் + "||" + Fishermen trapped in a net Unmanned aerial vehicle Handed over to the police

