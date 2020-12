மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் மனைவியை கொடூரமாக கொன்றுவிட்டு லஞ்ச ஒழிப்பு இன்ஸ்பெக்டர் தற்கொலை; லஞ்ச வழக்கில் சிறை தண்டனை பெற்ற 3-வது நாளில் பயங்கரம் + "||" + Anti-corruption inspector commits suicide after brutally killing his wife in Madurai; Terrible on the 3rd day of imprisonment in a bribery case

மதுரையில் மனைவியை கொடூரமாக கொன்றுவிட்டு லஞ்ச ஒழிப்பு இன்ஸ்பெக்டர் தற்கொலை; லஞ்ச வழக்கில் சிறை தண்டனை பெற்ற 3-வது நாளில் பயங்கரம்