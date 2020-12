மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் கொட்டி தீர்த்த மழையால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு 500 வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது + "||" + Heavy rains in Pondicherry Impact on normal life Houses were flooded

புதுச்சேரியில் கொட்டி தீர்த்த மழையால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு 500 வீடுகளுக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது