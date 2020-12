மாவட்ட செய்திகள்

மானாமதுரை தாலுகாவில் பயோ மெட்ரிக் எந்திரத்தில் கைரேகை பதிவு ஆகாததால், ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + In Manamadurai taluka, due to non-registration of fingerprints in the bio-metric machine, the public suffers from not being able to buy ration items

