மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழியில் பன்றிகளை பிடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து லாரி கண்ணாடி உடைப்பு மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Truck glass breakers protest against catching pigs in the sewers

சீர்காழியில் பன்றிகளை பிடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து லாரி கண்ணாடி உடைப்பு மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு