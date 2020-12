மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீட்டு தொகை வழங்கப்படாததை கண்டித்து காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + Waiting struggle to condemn non-payment of crop insurance to farmers

விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீட்டு தொகை வழங்கப்படாததை கண்டித்து காத்திருப்பு போராட்டம்