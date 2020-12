மாவட்ட செய்திகள்

காட்டுமன்னார்கோவில் அருகே, பெண்ணிடம் 5 பவுன் நகை பறிப்பு - மர்மநபர்கள் 2 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Near Kadumannarkovil, 5 pound jewelery flush with woman - Police raid on 2 suspects

காட்டுமன்னார்கோவில் அருகே, பெண்ணிடம் 5 பவுன் நகை பறிப்பு - மர்மநபர்கள் 2 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு