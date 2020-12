மாவட்ட செய்திகள்

விபத்துகளை தவிர்க்கும் வகையில், கட்டிடங்களை நேரில் ஆய்வு செய்து தடையில்லா சான்று வழங்கக்கோரி வழக்கு; கலெக்டருக்கு மதுரை ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + A case of inspecting buildings in person and obtaining proof of non-repudiation in order to avoid accidents; Madurai High Court notice to Collector

விபத்துகளை தவிர்க்கும் வகையில், கட்டிடங்களை நேரில் ஆய்வு செய்து தடையில்லா சான்று வழங்கக்கோரி வழக்கு; கலெக்டருக்கு மதுரை ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்