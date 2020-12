மாவட்ட செய்திகள்

கோட்ட அளவிலான குறைதீர்வு கூட்டம்: கிராம பகுதிகளுக்கு அனைத்து நாட்களும் டவுன் பஸ்கள் இயக்க வேண்டும்; விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + District level grievance meeting: Town buses should run to rural areas every day; Farmers demand

கோட்ட அளவிலான குறைதீர்வு கூட்டம்: கிராம பகுதிகளுக்கு அனைத்து நாட்களும் டவுன் பஸ்கள் இயக்க வேண்டும்; விவசாயிகள் கோரிக்கை