மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வாலிபருக்கு 10 ஆண்டு சிறை - புதுக்கோட்டை மகிளா கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Who sexually abused the little girl 10 years imprisonment for a teenager - Pudukkottai Magistrate Court Judgment

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வாலிபருக்கு 10 ஆண்டு சிறை - புதுக்கோட்டை மகிளா கோர்ட்டு தீர்ப்பு