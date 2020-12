மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசேலம் அருகே, மணிமுக்தா ஆற்றில் மூழ்கி வாலிபர் சாவு - காளான் பறிக்க சென்றபோது தவறி விழுந்து பரிதாபம் + "||" + Near Chinnasalem, Manimukta drowned in the river Youth Death - It was a pity to fail when I went to pluck the mushrooms

சின்னசேலம் அருகே, மணிமுக்தா ஆற்றில் மூழ்கி வாலிபர் சாவு - காளான் பறிக்க சென்றபோது தவறி விழுந்து பரிதாபம்