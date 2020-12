மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை ஏரிகளில் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடியிருப்புகளை தண்ணீர் சூழ்ந்தது - ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய பயிர்களும் மூழ்கின + "||" + In Villupuram district Widespread rains have caused lakes to burst and flooded homes - Thousands of acres of farmland were also submerged

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை ஏரிகளில் உடைப்பு ஏற்பட்டு குடியிருப்புகளை தண்ணீர் சூழ்ந்தது - ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய பயிர்களும் மூழ்கின