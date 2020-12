மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் பலத்த மழை அதிகபட்சமாக புவனகிரியில் 10.5 செ.மீ. பதிவானது + "||" + Heavy rains across Cuddalore district The maximum at Bhubaneswar is 10.5 cm. Reported

கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் பலத்த மழை அதிகபட்சமாக புவனகிரியில் 10.5 செ.மீ. பதிவானது