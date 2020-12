மாவட்ட செய்திகள்

போக்சோவில் கைது செய்யப்பட்ட காந்திய மக்கள் இயக்க தலைவர், குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைப்பு + "||" + The leader of the Gandhian people's movement, who was arrested in Bokso, was imprisoned under the Gangs Act

