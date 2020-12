மாவட்ட செய்திகள்

ஆந்திராவில் ஏ.டி.எம். கொள்ளையில் தப்பியவர்கள் திருவள்ளூரில் பிடிபட்டனர்; கன்டெய்னர் லாரியும் சிக்கியது + "||" + ATM robbery in Andhra Pradesh Survivors of the were caught in Tiruvallur; The container truck also got stuck

ஆந்திராவில் ஏ.டி.எம். கொள்ளையில் தப்பியவர்கள் திருவள்ளூரில் பிடிபட்டனர்; கன்டெய்னர் லாரியும் சிக்கியது