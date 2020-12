மாவட்ட செய்திகள்

விசுவக்குடி அணையில் இருந்து பாசனத்திற்காக 150 கன அடி தண்ணீர் திறப்பு கலெக்டரை விவசாயிகள்- பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு + "||" + 150 cubic feet of water for irrigation from Visuvakudi dam

விசுவக்குடி அணையில் இருந்து பாசனத்திற்காக 150 கன அடி தண்ணீர் திறப்பு கலெக்டரை விவசாயிகள்- பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு