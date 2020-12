மாவட்ட செய்திகள்

தாமிரபரணி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு: குறுக்குத்துறை முருகன் கோவிலை வெள்ளம் சூழ்ந்தது; குற்றாலத்தில் 2-வது நாளாக குளிக்க தடை + "||" + Increase in water level in Tamiraparani river: Crossing Murugan temple flooded; Prohibition of bathing on the 2nd day in the courtallam falls

தாமிரபரணி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு: குறுக்குத்துறை முருகன் கோவிலை வெள்ளம் சூழ்ந்தது; குற்றாலத்தில் 2-வது நாளாக குளிக்க தடை