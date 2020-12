மாவட்ட செய்திகள்

இரண்டு வார காலமாக கூத்தியம்பேட்டை கிராமத்தில் குடியிருப்பை சூழ்ந்திருக்கும் மழைநீர் + "||" + Rainwater surrounds a residence in Koothiyampettai village for two weeks

