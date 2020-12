மாவட்ட செய்திகள்

நீர் வரத்து வாய்க்காலை சீரமைத்து பூதலூர் நாச்சியார் அம்மன் கோவில் குளத்தில் தண்ணீர் நிரப்ப நடவடிக்கை + "||" + Measures to repair the water supply canal and fill the pond at Buthalur Nachiyar Amman Kovil

நீர் வரத்து வாய்க்காலை சீரமைத்து பூதலூர் நாச்சியார் அம்மன் கோவில் குளத்தில் தண்ணீர் நிரப்ப நடவடிக்கை