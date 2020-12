மாவட்ட செய்திகள்

காட்பாடி அருகே பயங்கரம்; பிறந்தநாள் விருந்தில் ராணுவ வீரர் கத்தியால் குத்திக்கொலை; நண்பர்கள் 2 பேர் படுகாயம் + "||" + Terror near Katpadi; Soldier stabbed to death at birthday party; 2 friends were injured

காட்பாடி அருகே பயங்கரம்; பிறந்தநாள் விருந்தில் ராணுவ வீரர் கத்தியால் குத்திக்கொலை; நண்பர்கள் 2 பேர் படுகாயம்