மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் பகுதியில் மழை ஓய்ந்தும் வெள்ளநீர் வடியாததால் பொதுமக்கள் பாதிப்பு + "||" + In Villupuram area, the public was affected due to the lack of rain and flood water

விழுப்புரம் பகுதியில் மழை ஓய்ந்தும் வெள்ளநீர் வடியாததால் பொதுமக்கள் பாதிப்பு